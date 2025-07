Nell' auto dei due uomini morti nello scontro con un autobus gioielli e denaro contante | forse è refurtiva

Non erano sessantenni, ma quarantenni le vittime dell’incidente tra una macchina e un autobus avvenuto sulla statale 17 nei pressi di Rivisondoli. A perdere la vita sono stati i due occupanti dell’automobile che, si sospetta, potessero essere due ladri o truffatori che dopo un raid fatto in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Due quarantenni di #Marano, Maurizio Corrado e Dario Liccardo, hanno perso la vita in un violento scontro frontale tra la loro Panda e un autobus con 35 passeggeri, avvenuto ieri sulla SS17. L’incidente è avvenuto sotto la pioggia, in un tratto stradale noto p Vai su Facebook

