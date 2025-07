Nel 2024 al Sud l' occupazione sale più della media italiana

Nel 2024 il Prodotto interno lordo è aumentato in modo uniforme nelle diverse aree del Paese, fatta eccezione per il Nord-est, che ha evidenziato una dinamica più debole (+0,2%, a fronte del +0,9% delle altre ripartizioni territoriali). Lo rileva l' Istat sottolineando che in media il Pil è cresciuto dello 0,7%. In termini occupazionali, il Mezzogiorno registra la crescita più sostenuta, con un incremento del 2,2%, seguita dal Centro (+1,8%). Più contenuto è risultato lo sviluppo dell' occupazione nelle ripartizioni del Nord-ovest (+1,6%) e del Nord-est (+0,9%). In media in Italia l'occupazione è salita dell'1,6%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel 2024 al Sud l'occupazione sale più della media italiana

