Nek a marzo e aprile 2026 il suo tour europeo | le date

SASSUOLO – Partenza il 4 marzo da Padova e conclusione a Barcellona il 24 aprile. Organizzato da Friends and Partners, è stato denominato NEK HITS – EUROPEAN TOUR per far comprendere che la scaletta prevede tutti i suoi più importanti successi: “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante altre. Queste le date del NEK HITS – EUROPEAN TOUR: ITALIA 04 marzo: Padova – Gran Teatro Geox 07 marzo: Torino – Teatro Colosseo 09 marzo: Cremona – Teatro Ponchielli 13 marzo: Brescia – Teatro DisPlay 14 marzo: Legnano (Mi) – Teatro Galleria 17 marzo: Napoli – Teatro Augusteo 19 marzo: Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Santa Cecilia 22 marzo: Bari Bitritto – Palatour 27 marzo: Firenze – Teatro Cartiere Carrara 30 marzo: Bologna – Europauditorium 31 marzo: Milano – Teatro Arcimboldi 03 aprile: Parma – Teatro Regio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nek, a marzo e aprile 2026 il suo tour europeo: le date

In questa notizia si parla di: marzo - aprile - tour - europeo

Istat, ad aprile l’inflazione è allo stesso livello di marzo (+1,9%) - ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile, secondo i dati definitivi dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’1,9% su base annua (come nel mese precedente); la stima preliminare era +2,0%.

Prezzo del gas ad aprile 2025: Arera annuncia un calo dell'8,1% rispetto a marzo - Per il mese di aprile 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 107,92 centesimi di euro per metro cubo, -8,1% su marzo.

Disastro ciliegie, produzioni distrutte nel Barese: "Colpa delle gelate di marzo e aprile" - "Crollo della produzione delle ciliegie in Puglia tra il 70 e il 100% a seconda degli areali nel sud est barese, a causa delle gelate di marzo e aprile, per cui a seguito delle verifiche in campo, è necessaria la declaratoria dello stato di calamità, ma servono anche controlli serrati perché sui.

#MIKA torna a Torino per un concerto imperdibile! Mercoledì 4 marzo 2026, la Sala Fucine delle #OGRTorino si trasformerà in un’esplosione di #musica, luci e colori. Il cantante porterà sul palco il suo tour europeo più ambizioso di sempre. MIKA promet Vai su Facebook

Nek a Marzo & Aprile 2026 il suo tour europeo; Nek non vuole più scendere dal palco: un nuovo tour europeo nel 2026; “Nek Hits- European Tour”: Nek live in Italia e in Europa da marzo 2026.

Nek, a marzo live in Italia e in Europa - Live 2025", il tour con cui sta attraversando tutta l'Italia, portando dal vivo i brani più amati di oltre trent'anni di carriera, Nek da marzo 2026 si esibirà ... Segnala msn.com

NEK: Live in Italia e in Europa da marzo 2026 - Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilità di rivivere tutta l’energia di NEK, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. Si legge su newsic.it