La notizia dell’ultim’ora è l’offensiva, ormai decisiva, del Nottingham Forest per Dan Ndoye, nome inseguito a lungo dal Napoli: il retroscena sull’ingaggio. Il Napoli ha giĂ effettuato molteplici operazioni in questa sessione estiva di calciomercato, palesandosi come una delle squadre regine di tutta la finestra. La societĂ azzurra ha sposato in pieno la volontĂ da parte del tecnico Antonio Conte di rinforzare l’organico, rendendo quest’ultimo competitivo anche nelle alternative. Tuttavia, il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna non può definirsi certamente concluso: servono ancora altri tasselli per rendere la rosa a disposizione del tecnico leccese completa in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ndoye-Nottingham con un super ingaggio: che differenza con la proposta del Napoli, le cifre