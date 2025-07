Ndoye Inter sfuma il colpo | fatta per il passaggio in Premier League le cifre

Ndoye Inter, le ultime sul futuro dell’esterno svizzero del Bologna nel mirino dei nerazzurri per il calciomercato. I dettagli. Il nome di Dan Ndoye era finito nei radar dell’ Inter durante le fasi iniziali del calciomercato estivo, quando la dirigenza nerazzurra valutava diverse alternative per rinforzare le corsie offensive. L’esterno svizzero classe 2000, reduce da una buona stagione al Bologna, aveva attirato l’attenzione anche di altri club italiani come il Napoli, ma nelle ultime ore è arrivata una svolta inaspettata. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il Nottingham Forest ha chiuso l’operazione per l’esterno rossoblù sulla base di 40 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ndoye Inter, sfuma il colpo: fatta per il passaggio in Premier League, le cifre

In questa notizia si parla di: inter - ndoye - sfuma - colpo

Quanto vale Ndoye dopo il gol al Milan: il retroscena con l'Inter e le chiamate per convincerlo - Il gol segnato all`Olimpico contro il Milan nella finale di Coppa Italia, probabilmente è il più importante di Dan Ndoye in due anni di Bologna.

Inter, tanto mercato da fare! Ndoye resta nel mirino - Mentre i riflettori si accendono sul tour americano dei nerazzurri, a Milano si continua a lavorare dietro le quinte, con Marotta e Ausilio sempre in call: Ndoye resta nel mirino.

Se Dumfries vola al Barça, l’Inter valuta Ndoye come possibile sostituto - Se Dumfries vola al Barça, l’Inter valuta Ndoye come possibile sostituto Il Barcellona osserva con attenzione la situazione di Denzel Dumfries.

Clamoroso colpo di scena Gli azzurri provano a beffare l'Inter Vai su Facebook

Attento Napoli, nuova beffa dalla Premier: il colpo può sfumare; Osimhen rifiuta l’Arabia, sfuma il trasferimento. Ma può arrivare Ndoye; Bologna-Napoli 1-1, le pagelle: Ndoye (7,5) gol capolavoro, Anguissa(6,5) segna di potenza, Scuffet (7) decisi.

Inter, sfuma un colpo a zero | Calciomercato - Ultimi aggiornamenti: 09 mag 2021, 23:10. Come scrive calciomercato.com

Ndoye in Premier, il Napoli ha un piano per fregare Lookman all’Inter - Per Ndoye al Napoli sembrava tutto fatto ma il richiamo della Premier è forte. Riporta calcioblog.it