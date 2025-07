Ndoye al Nottingham Forest | il Napoli vira su Nusa

Napoli, Ndoye sfuma definitivamente: va al Nottingham Forest. Pronta l’offerta per Nusa. Dopo un lungo inseguimento, il Napoli è costretto a rinunciare Dan Ndoye. L’accelerata del Nottingham Forest ha tagliato fuori gli azzurri: l’esterno svizzero si trasferirĂ in Premier League.  Il Bologna, che non si è mai mosso dalla richiesta iniziale di 45 milioni di euro, ha accolto l’ultima proposta degli inglesi così impostata: 40 mln di euro piĂą 3 di bonus. Nelle prossime ore il 24enne volerĂ in Inghilterra per le visite mediche: il classe 2000 aveva da tempo l’intesa sull’ingaggio con la squadra allenata da Nuno EspĂ­rito Santo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ndoye al Nottingham Forest: il Napoli vira su Nusa

