Ncis | tony e ziva affrontano le sfide della nuova serie spinoff

La nuova serie NCIS: Tony & Ziva ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del franchise, che attendono con entusiasmo il suo debutto previsto per settembre 2025. La produzione si distingue per alcune scelte innovative, tra cui l’introduzione di un personaggio infantile come protagonista principale. Questo articolo analizza le caratteristiche della serie, i rischi e le peculiarità legate alla presenza di un attore bambino nel cast. l’ambientazione e la linea temporale di NCIS: Tony & Ziva. prosegue la narrazione dopo l’addio dei personaggi principali al NCIS originale. La serie si colloca cronologicamente dopo gli eventi del nucleo centrale di NCIS, seguendo le vicende di Tony DiNozzo e Ziva David che ora risiedono a Parigi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

