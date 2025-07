Nautica Confindustria | Proroga Mimit su contributo propulsore elettrico al 1 ottobre

(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha accordato la proroga fino al 1° ottobre p.v. per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finalizzate a favorire l’acquisto di propulsori elettrici per la nautica da diporto in caso di dismissione di motori endotermici. La data ultima per la presentazione delle . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: proroga - nautica - confindustria - mimit

Confindustria Nautica, ottenuta proroga di 30 giorni per la rottamazione di motori endotermici - (Adnkronos) – Su iniziativa di Confindustria Nautica, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha accordato la proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finalizzate a favorire l’acquisto di propulsori elettrici per la nautica da diporto in caso di dismissione di motori endotermici.

Proroga fino al 10 giugno per agevolazioni propulsori elettrici in nautica da diporto - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto, su iniziativa di Confindustria Nautica, la proroga di 30 giorni per l’inoltro delle domande di accesso alle agevolazioni destinate a promuovere l’acquisto di propulsori elettrici per la nautica da diporto, in sostituzione dei motori endotermici.

Confindustria Nautica, ottenuta proroga di 30 giorni per la rottamazione di motori endotermici - (Adnkronos) – Su iniziativa di Confindustria Nautica, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha accordato la proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finalizzate a favorire l’acquisto di propulsori elettrici per la nautica da diporto in caso di dismissione di motori endotermici.

Nautica, Confindustria: Proroga Mimit su contributo propulsore elettrico al 1 ottobre; Mondiali scherma, Italia da sogno: oro nella sciabola maschile; Rottamazione Motori Marini 2025: Proroga al 15 Luglio per Contributi Propulsori Elettrici.

Rottamazione motori marini, Mimit proroga al 1/10 le domande - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha prorogato fino al primo ottobre la scadenza per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per l'acquisto di propulsori elettrici nell ... Come scrive ansa.it

Nautica, Confindustria: "Proroga Mimit su contributo propulsore elettrico al 1 ottobre" - per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finalizzate a favorire l’acquisto di pro ... Si legge su adnkronos.com