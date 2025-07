Naturale ed estivo il guava girl è il trend trucco dalle tropical vibes su cui puntare adesso

La tendenza della Gen Z di rinominare ogni trend beauty con il nome di un cibo sembra non volersi arrestare. E tra cherry lips e glazed donut skin, tra tomato girl ed espresso make-up, ecco che questa estate è del guava girl che non possiamo fare a meno, un make-up che richiama al tipico frutto tropicale e che è perfettamente in mood con la stagione estiva in corso. Non solo un trucco, quindi, ma un vero state of mind, in cui spicca l’energia di questo periodo, in cui sono i colori brillanti e dalla texture dolce a catturare l’attenzione e in cui, a far da padrona, è la frutta tropicale, estiva e caraibica. 🔗 Leggi su Dilei.it

