Bubba Wallace torna a vincere nella NASCAR Cup Series a Indianapolis. Il #23 del 23XI Racing batte Kyle Larson nei giri conclusivi imponendosi per la prima volta in carriera nella ‘Brickyard 400’, l’americano entrava nella ‘Victory lane’ da ben cento eventi (Kansas 2022). Menzione speciale all’arrivo anche per Ty Gibbs. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series ottiene infatti la prima edizione della ‘ NASCAR In-Season Challenge’ beffando nella finalissima all’interno del catino di Speedway Ty Dillon. Chase Briscoe, primo pilota della storia ad ottenere la pole nello stesso anno a Daytona (500 Miglia), Charlotte (Coca-Cola 600) e Indianapolis (Brickyard 400), ha controllato la prima parte della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Wallace batte Larson e trionfa a Indianapolis