Nappi | Da Governo e Lega principi di trasparenza sui disoccupati

È soltanto grazie al Governo nazionale e, in particolare, al sottosegretario Claudio Durigon, che hanno avviato il progetto per l'inserimento al lavoro di 800 disoccupati napoletani, se per la prima volta hanno prevalso linearità e correttezza. Il metodo utilizzato ha portato a selezionare chi ha agito senza scorciatoie né canali preferenziali, costume di cui, purtroppo, è ricca la storia delle politiche del lavoro e della formazione della Regione Campania. Va inoltre sottolineato che è sempre grazie al sottosegretario Durigon, che accogliendo una mia richiesta ha avviato il confronto in atto presso la Prefettura, se si sta provando ad 'allargare' la graduatoria con il relativo scorrimento, cosa che potrebbe portare al reinserimento al lavoro di ulteriori unità, con una operazione che per concretizzarsi impone un'assunzione di responsabilità, anche di carattere finanziario, da parte dell'Amministrazione comunale e della Città Metropolitana di Napoli.

