Napoli un profilo di livello internazionale per completare il centrocampo? Kessiè vuole ritornare in Europa

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e uno dei reparti su cui il club partenopeo concentrerà l’attenzione è il centrocampo. Tra i profili sondati accostati agli azzurri nelle ultime settimane c’è anche quello di Franck Kessié, ex giocatore di Milan e Barcellona, attualmente in forza . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, De Bruyne è una trattativa concreta: i suoi numeri trasformano il centrocampo azzurro - “Hai qualche dubbio? Ti rispondo così: che ne dici di De Bruyne??”. Dialogo assolutamente simulato in casa Napoli, ma significativo: la carta non viene giocata per convincere Conte tout court, ma per far capire come in generale la società abbia ambizioni di crescita importanti.

Napoli, Lo Celso grande occasione per il centrocampo: il calciatore non è mai uscito dai radar azzurri - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare un grande mercato estivo. Dopo gli acquisti durante la sessione estiva ed invernale, la società partenopea potrebbe ulteriormente rinforzare la squadra ed acquistare calciatori già sondati nei mesi precedenti evitando così ulteriori costi di scout.

Napoli sogna De Bruyne: centrocampo stellare, come giocherebbe con McTominay - Il ds Manna vuole regalare Kevin De Bruyne ad Antonio Conte: trattativa avanzata, scopriamo dove potrebbe giocare il belga Napoli sogna De Bruyne: centrocampo stellare, come giocherebbe con McTominay (Ansa Foto) – SerieAnews E quasi all’improvviso il sogno scudetto, peraltro sempre più vicino, è quasi passato in secondo piano di fonte alla clamorosa bomba di mercato.

Napoli, rivoluzione a centrocampo | Calciomercato - Il Napoli va incontro a una vera e propria rivoluzione a centrocampo, il reparto che più di tutti dovrebbe cambiare, scrive Il Corriere del Mezzogiorno. Secondo calciomercato.com

Napoli, un calciomercato che punta ad alzare il livello: le news - Il Napoli punta ad alzare il livello in questa sessione di calciomercato. Da sport.sky.it