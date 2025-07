Napoli tentata rapina ai danni di turisti | arrestato 33enne dopo inseguimento nel centro storico

Polizia di Stato a Napoli ferma un uomo con precedenti per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.. Napoli – Nel pomeriggio del 26 luglio, un 33enne di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo in corso Umberto I, gli agenti della Squadra Mobile – sezione Falchi – hanno notato un uomo che si muoveva con atteggiamento sospetto, pedinando due turisti. Approfittando di un momento di distrazione, l’uomo ha tentato di infilare la mano nello zaino di uno dei turisti per sottrarne il contenuto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

