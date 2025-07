Napoli sfuma Ndoye | l’esterno svizzero ha scelto la Premier League

Dan Ndoye non sarĂ un nuovo calciatore del Napoli: l’esterno svizzero saluta la Serie A ed è pronto a volare in Premier League. Un corteggiamento durato mesi che però non è bastato. Dan Ndoye, voluto fortemente da Antonio Conte per completare l’attacco, non sarĂ infatti un nuovo calciatore del Napoli. Nonostante il pressing da parte del tecnico salentino, l’esterno del Bologna ha preferito il trasferimento in Premier League, costringendo il club azzurro a virare su altri profili. Una stagione da 9 gol e 6 assist culminata con la rete decisiva nella finale di Coppa Italia contro il Milan che ha consegnato quella coppa che al Bologna mancava addirittura da ben 51 anni. 🔗 Leggi su Sportface.it

