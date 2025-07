Napoli Ndoye va in Premier | Conte indica subito la nuova priorità assoluta

Dan Ndoye in Premier League: accordo con il Nottingham Forest e Conte beffato. Il tecnico indica subito la nuova prioritĂ per le fasce (Ansa Foto) – SerieAnews Dan Ndoye vuole la Premier League. L’esterno svizzero sembrerebbe essere uscito allo scoperto, dopo settimane di abboccamenti, trattative, e colloqui. Altro che Napoli, nemmeno il rinnovo con il Bologna al momento è un’opzione: la chiamata dell’Inghilterra sembra aver fatto breccia nel cuore e nello spirito del calciatore. Il Napoli è da diverse settimane che sta lavorando sull’opzione legata all’esterno elvetico: un rilancio dietro l’altro, con il Bologna che ha sempre alzato l’asticella della richiesta alzando un muro davanti al suo calciatore, forse anche irritato per com’è terminata la vicenda relativa a Sam Beukema. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, Ndoye va in Premier: Conte indica subito la nuova prioritĂ assoluta

