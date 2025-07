Napoli mobilitazione per due pini storici all’Arenella | appello per lo stop all’abbattimento

Tempo di lettura: 3 minuti Da alcune settimane cittadini e comitati ambientalisti si stanno mobilitando contro l’annunciato abbattimento di due pini storici all’Arenella, all’incrocio tra via Netti e via Naccherino. Per il prossimo 30 luglio è previsto il taglio dell’esemplare di via Netti. Per il secondo invece “si è in attesa di ulteriori riscontri tecnici, a seguito di un primo pulling test che non ha evidenziato elementi di criticità ” specifica una nota di Rino Nasti e Luca Bonetti, consiglieri di Europa Verde alla municipalitĂ 5. “A questo proposito – spiegano Nasti e Bonetti -, è altresì doveroso segnalare che le perizie agronomiche finora esibite sono tutte di parte, allegate alle istanze private di abbattimento, e non risultano integrate da valutazioni indipendenti o da analisi strumentali condotte direttamente dal Servizio Verde Pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

