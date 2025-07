Napoli interrotti i collegamenti per le isole per vento forte

Cancellate le corse in partenza da Napoli e dirette alle isole di Ischia e Procida a causa del forte vento. I forti venti che spirano da ieri nel mar Tirreno centrale stanno avendo conseguenze sui servizi di collegamento marittimo per le isole di Ischia e Procida. A farne le spese sono i mezzi veloci in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, interrotti i collegamenti per le isole per vento forte

In questa notizia si parla di: isole - napoli - vento - forte

Vento forte, cancellate a Napoli corse via mare per le isole. Sospesi i collegamenti veloci dal Beverello con Ischia e Procida

