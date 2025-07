Napoli il giovane fenomeno Kevin per dimenticare la delusione Ndoye?

Il Napoli dice addio al sogno Dan Ndoye. L’esterno svizzero del Bologna, obiettivo di mercato da diverse settimane, è ormai destinato a lasciare la Serie A per approdare in Premier League. Una decisione che costringe il club partenopeo a virare su altri nomi per rinforzare le corsie offensive a disposizione di Antonio Conte. Tra le . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: ndoye - napoli - giovane - fenomeno

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

35 milioni di € complessivi (bonus inclusi) La SSC Napoli spiazza tutti e compra il brasiliano: "È il sostituto perfetto di Ndoye" Conte dice sì, ADL compra il nuovo fenomeno mondiale https://bit.ly/4lHSCad Vai su Facebook

Ndoye, il Napoli ha piano B e C in caso di fumata nera...e forse sarebbero più convenienti; Sarno, il bambino da 120 mln riparte dal Padova; Tutti pazzi per Giovanni Simeone, il giovane fenomeno che ha strapazzato la Juventus.

Calciomercato Napoli, sfuma Ndoye: riparte la caccia all'esterno - La lunghissima trattativa con il Bologna non è mai andata a buon fine ed è vicinissima a sfumare. Si legge su today.it

Il Napoli non molla Ndoye, pronta una nuova offerta. Cifre e dettagli - Gli azzurri nelle prossime ore avanzeranno una nuova offerta al Bologna ... Secondo msn.com