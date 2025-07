Napoli da Dimaro a Ischia | bilancio di mercato e nuove strategie Il trio De Laurentiis-Conte-Manna ora pianifica il finale

"> Il Napoli saluta le Dolomiti e si prepara ad aprire un nuovo capitolo tra mare e strategie. Dopo dieci giorni intensi di lavoro a Dimaro, la squadra azzurra ha lasciato il Trentino per godere di 48 ore di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la fase montana della preparazione si chiude, ma inizia quella «marina»: sull’isola d’Ischia, infatti, il presidente De Laurentiis, il tecnico Conte e il ds Manna si ritroveranno per fare il punto sul mercato e pianificare le prossime mosse. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

