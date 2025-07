Napoli cauto su Buongiorno | resta l’incognita per l’esordio in campionato

Alessandro Buongiorno non è ancora pronto per tornare in campo, e in casa Napoli cresce . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Buongiorno: «Napoli-Inter 1-1 è stata la partita della svolta, abbiamo capito di essere forti» (La Stampa) - Alessandro Buongiorno intervistato da La Stampa, a firma Guglielmo Buccheri. Ecco qualche estratto dell’intervista.

Napoli senza Buongiorno, ma è la difesa più forte d’Europa - Il Napoli cambia volto e domina in difesa: anche senza Buongiorno, è la miglior retroguardia d’Europa Il cambio tra Raspadori e Billing è stato solo … L'articolo Napoli senza Buongiorno, ma è la difesa più forte d’Europa proviene da ForzAzzurri.

Adani: «Manca Buongiorno e Olivera fa il centrale. Il Napoli fa tre cambi contro il Genoa e non entra Marin» - Lele Adani a Viva El Futbol commenta il pareggio del Napoli contro il Genoa per 2-2. Adani pone l’accento sull’assenza di un difensore centrale puro come sostituto di Buongiorno e Juan Jesus.

Napoli, Sky: “Buongiorno sì o no con il Torino? Le sensazioni sul rientro del centrale”.

Napoli, rendimento Buongiorno 2024/25: ora è pronto per il debutto in ... - E il primo anno di Alessandro in maglia Napoli è stato un bigliettino da visita niente male: leader da subito, da subito decisivo. Da ilmattino.it

Napoli, perché non gioca Buongiorno | Calciomercato - Il nuovo centrale del Napoli non è titolare contro l`Hellas Verona nella prima uscita stagionale in Serie A 2024/25 dei. calciomercato.com scrive