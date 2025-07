Napoli addio Ndoye | lui vola in Premier e Manna tenta il colpaccio | CMIT

Il Napoli non riesce a convincere il Bologna, nonostante l’intesa raggiunta con il calciatore: Ndoye vola in Premier League, dove si trova il piano B di Giovanni Manna Nessun accordo tra il Napoli e il Bologna per il cartellino di Ndoye, mentre il Nottingham Forest si è intromesso nella trattativa e la sta portando anche a casa. Il calciatore ha accettato le avances degli inglesi, dopo il lunghissimo corteggiamento degli azzurri mai andato a buon fine. Dan Ndoye sfuma, il Napoli ha il piano B (ANSA) Calciomercato.it Il Bologna ha alzato un muro superiore ai 35 milioni di euro, rifiutando persino l’ultima proposta del Napoli come avevamo anticipato qualche giorno fa su Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

