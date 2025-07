Una volta c’erano solo nani e ballerine, poi è arrivato il compleanno di Lamine Yamal. Sì, il piccolo (per etĂ s’intende) asso del Barcellona che ha pensato bene di festeggiare i suoi 18 anni con una festa megagalattica in cui sono stati assoldati dei figuranti, diciamo così, circensi. La storia è ormai nota (l’evento è del 13 luglio), ma l’eco non si è ancora spenta, soprattutto viste le proteste e le rivelazioni che continuano ad arrivare. La modella Claudia Calvo, per esempio, ha fatto sapere di aver rifiutato 15mila euro per un impegno di 24 ore, perchĂ© non era ben chiaro cosa dovesse andar lì a fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nani, ballerine e 8 milioni l’anno: il compleanno (discutibile) di Lamine Yamal