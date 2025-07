Muore sulla Mezzina la famiglia | grazie di tutto

"Un primo grazie lo dobbiamo a te, caro Giacomo, per la breve vita che ci hai donato, per tutti gli abbracci, i sorrisi, l’amore che ci hai dato, per noi sei sempre stato il piĂą fragile e invece ti sei dimostrato il piĂą forte": scrivono Ivano, Anna, Jonatan, genitori e fratello di Giacomo Diomedi, tragicamente scomparso a 34 anni per il tragico schianto mentre era in sella alla sua moto e stava andando al lavoro: il giovane stava transitando, in direzione monti, quando l’auto, condotta da una signora di Montegranaro, si stava immettendo sulla provinciale dall’incrocio del Villaggio del Lavoro. L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

