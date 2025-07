Muore in monopattino a 15 anni alla Magliana forse trovata l'auto pirata che l'ha ucciso

Potrebbero trovarsi a un punto di svolta le indagini sull'incidente di via della Magliana a Roma in cui è morto un 15enne in monopattino. Una delle due auto pirata coinvolte potrebbe essere stata individuata. Sono in corso delle verifiche per confermarne il coinvolgimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

