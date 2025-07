Multata a 87 anni sul bus Aveva pagato il biglietto 20 centesimi in meno

Firenze, 28 luglio 2025 – Multata a 87 anni per aver obliterato un biglietto da 1,50 euro invece di uno da 1,70. Una sanzione per 20 centesimi che tecnicamente nasce dall’utilizzo di un titolo di viaggio non valido, per carità , ma che certo dal punto di vista umano e del buon senso si fatica a giustificare. Anche perché la signora giura di essere stata in assoluta buona fede, tanto appunto da essere salita sul mezzo di Autolinee Toscane munita di biglietto. A ricevere la multa, 40 euro totali, lo scorso sabato alle 11,55 a bordo di un autobus della linea 2 diretto a Calenzano, è stata Annamaria, 87 anni, ‘colpevole’ di avere utilizzato un biglietto da 1,50 euro (non più valido dall’agosto di due anni fa) anziché quello da 1,70 che invece si deve utilizzare adesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Multata a 87 anni sul bus. “Aveva pagato il biglietto 20 centesimi in meno”

