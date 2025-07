MPH | dall’Italia il modulo lunare chiave per la presenza umana su Luna e Marte

(Adnkronos) – L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno annunciato la firma di un contratto per l'avvio della fase di progettazione preliminare del modulo lunare MPH (Multi-Purpose Habitat). Questo modulo abitativo multiuso rappresenta un elemento cardine nella roadmap del programma Artemis, volto a stabilire una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Domenica 20 Luglio 1969 Alle 4.57 ora italiana, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, due dei tre astronauti della missione Apollo 11, muovono i primi passi sul suolo lunare

