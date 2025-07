La soliditĂ del campo largo dovrĂ superare il crash test delle Marche. L’avvocato del popolo Giuseppe Conte, dopo l’avviso di garanzia recapitato al candidato governatore dem Matteo Ricci, ha balbettato una dichiarazione lapalissiana quanto fuori linea rispetto alla vocazione manettara del suo Movimento: «Un avviso di garanzia non è una condanna». Ma l’insolita cautela di fronte alle pesanti accuse dei pm (il procuratore capo, Marco Mescolini, è lo stesso di Bibbiano, tanto per intenderci), non deve sorprendere: «Parlateci di Bibbiano» è un tormentone che appartiene a un’altra era politica e chi l’aveva ideato oggi fa l’euroburocrate in grisaglia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Movimento 5 Stelle e sistema Ricci: nomine e incarichi nell’Affidopoli di Pesaro