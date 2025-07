Motocross GP Fiandre 2025 | programma MXGP e MX2 orari tv streaming

Prosegue senza soluzione di continuit√† il Mondiale 2025 di Motocross. Questo weekend si svolger√† infatti il GP delle Fiandre, quindicesimo atto della stagione in scena nel circuito belga di Lommel. Inutile dire che sar√† un fine settimana di grande importanza, in quanto dar√† una spallata interessante a tutta la stagione. Riepiloghiamo la situazione in ottica classifica. Nella classe MX2 avanti c‚Äô√® Simon Laengerfelder con 665 punti, quarantasette in pi√Ļ rispetto al nostro Andrea Adamo, attualmente secondo a quota 618. Segue quindi Kay de Wolf, terzo a 606 Nella classe Regina invece svetta Romain Febvre, in testa a quota 678 davanti a Lucas Coenen (668) e Glenn Coldenhoff, al momento sul gradino pi√Ļ basso del podio con 494. 🔗 Leggi su Oasport.it

