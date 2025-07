Mostro nel marvel universe | i celestiali in difficoltà

Nel panorama attuale del Marvel Universe, si assiste a un notevole cambio di gerarchie di potere con l'emergere di una creatura di fama mondiale in grado di mettere in discussione i più potenti supereroi e dimostrare la propria forza come uccisore di Celestiali in pochi istanti. Questo nuovo avversario ha rivoluzionato le dinamiche cosmiche, sfidando le nozioni tradizionali sulla potenza delle entità divine che popolano l'universo Marvel. la potenza dei celestiali nel marvel universe. I Celestiali sono tra le creature più antiche e potenti dell'universo Marvel. Conosciuti come esseri di livello divino, rappresentano il massimo dell'ordine cosmico e sono stati protagonisti di molte narrazioni epiche.

In questa notizia si parla di: marvel - celestiali - universe - mostro

