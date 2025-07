Mostro di Firenze no alla richiesta di revisione della condanna di Mario Vanni

Firenze, 28 luglio 2025 – I giudici della corte d'appello di Genova hanno dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo di Mario Vanni, accusato di quattro delitti del mostro di Firenze. La richiesta era stata presentata dagli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, che assistono il nipote di Vanni e s'incentra su una nuova consulenza di entomologia forense che anticipa di due giorni la data dell'ultimo della serie di delitti, quello degli Scopeti nel settembre del 1985. "La battaglia processuale proseguirà – spiegano i legali – come previsto, in Cassazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostro di Firenze, no alla richiesta di revisione della condanna di Mario Vanni

