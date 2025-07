Mostro di Firenze Corte d' Appello | inammissibile revisione su Vanni

I giudici della Corte d'appello di Genova hanno dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo inflitta a Mario Vanni, accusato di quattro omicidi attribuiti al cosiddetto "mostro di Firenze".Vanni, condannato al carcere a vita, era stato trasferito nel 2004 in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Mostro di Firenze, il nipote di Vanni: “Mio zio era un bonaccione” - (Adnkronos) – Subito rinviata dal presidente della terza sezione penale della corte d'appello del tribunale di Genova Vincenzo Papillo, l'udienza per la revisione del processo sul mostro di Firenze richiesta da Paolo Vanni, nipote di Mario, uno dei condannati per quattro degli ultimi delitti consumati tra il 1982 e il 1984.

Processo sul Mostro di Firenze: udienza rinviata per revisionare 34 faldoni di Paolo Vanni - Il processo sul mostro di Firenze torna ad attirare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori dopo che il presidente della terza sezione penale della corte d’appello del tribunale di Genova, Vincenzo Papillo, ha rinviato l’udienza prevista.

Il nipote di Mario Vanni: “Mio zio un bonaccione. Era pauroso, non potava essere il mostro” - Firenze, 9 maggio 2025 – " Mio zio era un bonaccione, un mite, le avrebbe prese anziché darle. Non poteva essere il mostro.

Mostro Firenze, rigettata richiesta revisione condanna all’ergastolo per Mario Vanni - La Corte d'Appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo per Mario Vanni, uno dei condannati per quattro dei duplici omicidi attribuiti al cosidd ... Si legge su msn.com

Mostro di Firenze, Corte di Appello di Genova : "Revisione inammissibile" - I legali del nipote di Vanni pronti alla Cassazione, una consulenza di entomologia forense anticiperebbe di due giorni la data dell'ultimo delitto ... Lo riporta rainews.it