È morto Enrico Lucherini, uno dei più famosi addetti stampa d’Italia, in attività dagli Anni 60 nel periodo della ‘ dolce vita ’ fino al 2012 con la sua agenzia (prima Studio Lucherini-Rossetti-Spinola e poi Studio Lucherini-Pignatelli). Avrebbe compiuto 93 anni l’8 agosto. Curatore del lancio promozionale di decine di pellicole cinematografiche, il primo film a cui aveva lavorato come addetto stampa era stato La notte brava di Mauro Bolognini, scritto da Pier Paolo Pasolini. Nei decenni successivi aveva spinto la carriera di molte star del cinema,da Sophia Loren a Claudia Cardinale, in alcuni casi anche grazie alla creazione di finti scandali passati alla storia come ‘ lucherinate ’ per promuovere le pellicole in uscita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morto Enrico Lucherini, l’addetto stampa delle star