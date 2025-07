Morto a 17 anni dopo la chemio | Non dimenticate il nostro Alex C’è una nuova super perizia

Perugia, 28 luglio 2025 – "Non dimenticate il nostro Alex, non dimenticate il suo calvario e il dolore che noi siamo costretti a sopportare e sopporteremo a vita". È l'ultimo appello di Elena e Stefano Mazzoni, i genitori di Alex morto a 17 anni in ospedale dopo la chemioterapia. "Vogliamo che nostro figlio non diventi un fascicolo fra i tanti – dicono ancora –. Chiediamo verità, vogliamo sapere perché è stato strappato alla vita proprio nel fiore degli anni". E per raggiungere questo obiettivo, per ottenere la verità, Elena e Stefano Mazzoni hanno dato incarico di effettuare una "super perizia": "È stato necessario perché i periti del tribunale affermano che Alex sia morto per l'angiodisplasia congenita.

