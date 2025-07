Morti sul lavoro in crescita 386 vittime nei primi mesi del 2025 | Sicilia sul podio delle Regioni più colpite

È una vera e propria strage silenziosa quella che continua a consumarsi anche nei cantieri edili Siciliani. I dati nazionali relativi ai primi cinque mesi del 2025 confermano un trend allarmante: 386 decessi sul lavoro, 17 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a un aumento del 4,6%. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024 - L’Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania.

Bonus pensioni esentasse, fino a 6.900 euro in più per chi rimane al lavoro: primi accrediti già a settembre. Ecco come funziona - Il bonus Giorgetti sarà tax free. L'incentivo riservato ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre di.

Fondazione Augurusa riscrive le regole del mercato del lavoro: nascono i primi Social Impact Manager d’Italia - Un nuovo capitolo si apre nel panorama del lavoro e della formazione in Italia con la conclusione della prima edizione del Corso gratuito di Alta Formazione in Social Impact Management, promosso dalla Fondazione Antonio Emanuele Augurusa.

Morti bianche, Ruotolo (Pd): Campania è maglia nera: 25 decessi sul lavoro solo nei primi mesi dell’anno - Così sono morti ieri a Napoli, nel quartiere Vomero, precipitando da un cestello a 25 metri ... Riporta corriereirpinia.it

Operai morti a Napoli: 4 indagati. “Due vittime lavoravano in nero. Sul montacarichi senza caschi e cinture di sicurezza” - Un volo da un’altezza di 25 metri, così sono deceduti Luigi Romano, Vincenzo Del Grosso e Vaccino Pierro ... Secondo quotidiano.net