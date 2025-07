Morti i due famosi Incidente devastante in autostrada tra le quattro vittime anche loro

Un tragico incidente ha sconvolto la tranquillitĂ di una domenica estiva lungo l’autostrada A4, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in un tratto al confine tra Lombardia e Piemonte. Le sirene dei soccorsi hanno squarciato il silenzio intorno alle prime luci del giorno, quando un’auto ha imboccato contromano la carreggiata causando un devastante impatto frontale. Il bilancio è drammatico: quattro le vittime accertate e una persona, una giovane donna, in gravi condizioni ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Alla guida della vettura entrata in autostrada nel senso opposto si trovava Egidio Ceriano, un uomo di 82 anni, residente a Cerano, nel Novarese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

