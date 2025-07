Morte di Celeste Pin | il ricordo del Consiglio comunale di Firenze

Il presidente dell'assemblea cittadina, Cosimo Guccione, ha ricordato così il calciatore: "Bandiera della Fiorentina, volto televisivo, personaggio e dirigente sportivo anche a livello locale della nostra cittĂ , Celeste Pin è stato un uomo che ha saputo farsi amare non solo come giocatore ma anche dopo come commentatore, come persona vicina alla nostra cittĂ " L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Celeste Pin: il ricordo del Consiglio comunale di Firenze

Morte di Celeste Pin, il dolore dell’amico Giovanni Galli. “Non ci diamo una spiegazione” - Firenze, 24 luglio 2025 – “Perché?”. Una sola parola, stretta in mezzo alle lacrime che sibila spezzando silenzio e incredulità senza trovare risposte.

Celeste Pin, aperto un fascicolo sulla morte dell’ex difensore della Fiorentina - Firenze, 23 luglio 2025 – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Celeste Pin, 64 anni, l'ex difensore della Fiorentina trovato privo di vita ieri nella sua abitazione sulle colline di Firenze  sopra Careggi Secondo una prima ricostruzione l'ex calciatore si sarebbe tolto la vita.

Celeste Pin, l'ex moglie Gloria Medina: "Una telefonata lo turbò, non credo al suicidio" - Gloria Medina chiede chiarezza e parla di una telefonata che l'uomo avrebbe ricevuto. gazzetta.it scrive

Morte di Celeste Pin, l’ex moglie Elena Fabbri presenta denuncia contro ignoti per omicidio - Clamoroso colpo di scena nella morte di Celeste Pin: Elena Fabbri, ex moglie del difensore viola, ha presentato una denuncia contro ignoti per omicidio, chiedendo l’esame tossicologico, il sequestro d ... Lo riporta informazione.it