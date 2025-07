Morte almeno 133 persone per malnutrizione a Gaza gli aiuti dal Qatar

Il Qatar ha inviato domenica 49 camion carichi di aiuti umanitari in Egitto e Giordania destinati alla Striscia di Gaza, dove la crisi alimentare innescata dalle restrizioni israeliane ai rifornimenti ha giĂ causato la morte di almeno 133 persone  per malnutrizione dall’inizio della guerra. “Nell’ambito del continuo sostegno umanitario del Qatar al fraterno popolo palestinese, un totale di 49 camion di aiuti umanitari sono arrivati in Egitto e Giordania”, ha annunciato oggi il ministero degli Affari Esteri del Qatar. La nota precisa che gli aiuti provengono dal Fondo di Sviluppo del Qatar, in collaborazione con la Qatar Charity Association e la Mezzaluna Rossa del Qatar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Morte almeno 133 persone per malnutrizione a Gaza, gli aiuti dal Qatar

