Mortal Kombat | il produttore Todd Garner conferma piani per un ricco franchise

Il brutale mondo di Mortal Kombat potrebbe presto trasformarsi in un universo cinematografico molto più ampio. Con Mortal Kombat 2 in arrivo, il produttore Todd Garner ha confermato che il sequel è ben lungi dall’essere il capitolo finale del franchise. In una recente intervista con lo YouTuber FutureBoyWho2, Garner ha rivelato che il team creativo ha grandi progetti per il futuro. “Speriamo che questa non sia la fine”, ha detto. “Non si tratta di un film una tantum. Speriamo che sia solo l’inizio.” Garner ha anticipato importanti sviluppi per personaggi come Scorpion e Bi-Han, che torneranno nei panni di Noob Saibot nel prossimo film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it