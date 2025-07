Morrissey stasera a Roma | tutte le regole da rispettare per accedere al concerto

È tutto pronto per una delle serate più attese del Roma Summer Fest 2025: questa sera, lunedì 28 luglio, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglierà Morrissey, icona assoluta della musica contemporanea e voce storica dei leggendari The Smiths. L’artista britannico, noto tanto per il suo inconfondibile stile quanto per il suo attivismo, porterà sul palco romano i brani che hanno segnato generazioni: da This Charming Man a Everyday Is Like Sunday, passando per There Is A Light That Never Goes Out e First of the Gang to Die. Un evento speciale, regole speciali. In occasione del concerto di Morrissey, in deroga al regolamento abituale dell’Auditorium, il pubblico è invitato a rispettare scrupolosamente alcune disposizioni particolari, su richiesta esplicita dell’artista. 🔗 Leggi su Funweek.it