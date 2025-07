Montevarchi 73mila euro per comprare cosa?Per chi?

Arezzo, 28 luglio 2025 –  «Mistero via Roma 10 a Montevarchi» Il comune di Montevarchi spenderĂ 73mila euro (piĂą spese di ristrutturazione) per acquistare un fondo commerciale in via Roma 10: quale scopo? A chi andrĂ ? Uffici comunali, museo privato o associazioni? L’oggetto del punto 9 dell’ordine del giorno del consiglio comunale di Montevarchi del 29 luglio 2025 è acquisto immobile per uffici del comune, argomento affrontato in commissione lavori pubblici il 21 luglio 2025. I consiglieri evidenziano di non aver ricevuto, prima della commissione, la perizia di stima dell’immobile, l’attivitĂ istruttoria e informazioni precise sulla destinazione finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

