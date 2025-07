Montervino | Napoli società forte su De Bruyne

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Chi si permette di mettere in discussione De Bruyne è un pazzo e vuole creare un caso inutile. Col Catanzaro è stato l’accentratore del gioco del Napoli, i compagni si appoggiavano a lui appena era libero. I giocatori che ha preso il Napoli vengono da stagioni straordinarie, forse si è speso qualche milione in più, ma il Napoli è una società forte che se vuole un calciatore lo prende e basta. Chi dice che il mercato del Napoli è fallimentare non può essere un tifoso del Napoli. Lang? Io l’avrei preso già a gennaio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

