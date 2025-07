Montelupo in lutto per Luigi Ulivieri | Ha lasciato un segno importante nei progetti del Paese

Montelupo Fiorentino – Se n’è andato l’architetto urbanista Luigi Ulivieri, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 12 dicembre. Una perdita che ha suscitato commozione e cordoglio in tutta Montelupo, ma anche nel mondo culturale di tutta la Toscana e del resto del Paese. Ulivieri ha firmato progetti chiave per la cittĂ di Firenze: la riqualificazione delle sponde dell’Arno, il recupero del complesso monumentale di Sant’Orsola nel quartiere di San Lorenzo, il progetto per la risistemazione della Fortezza da Basso (2009-2013), con il recupero dei bastioni del Sangallo trasformati in giardini pensili con vista panoramica sulla cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montelupo in lutto per Luigi Ulivieri: “Ha lasciato un segno importante nei progetti del Paese”

In questa notizia si parla di: montelupo - ulivieri - luigi - progetti

Montelupo in lutto per Luigi Ulivieri: “Ha lasciato un segno importante nei progetti del Paese”; Cultura in lutto per la scomparsa dell'architetto Luigi Ulivieri, presidente Fondazione Museo Montelupo; La scomparsa dell’ architetto Luigi Ulivieri.

Addio all’architetto Luigi Ulivieri, firmò progetti chiave per Firenze e provincia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Cultura in lutto per la scomparsa dell'architetto Luigi Ulivieri, presidente Fondazione Museo Montelupo - Montelupo Fiorentino in lutto per la scomparsa dell'architetto Luigi Ulivieri, presidente della Fondazione Museo Montelupo Onlus. Scrive gonews.it