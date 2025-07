Montecavolo regnae ancora non ci crede | Vincere nelle due categorie non ha prezzo

di Giuseppe Marotta Difensore ma anche dirigente nel Daino Santa Croce, in Prima, insieme ad Alessandro Fontanili ha fatto partire l’anno scorso il progetto Spqm: Simone Tanchis è uno dei protagonisti del Montecavolo che ha trionfato nei Dilettanti e anche nei Giovanissimi. Tanchis, state ancora esultando? "Sto provando emozioni incredibili: non ci rendiamo conto di quello che sia successo, vincere in entrambe le categorie al secondo anno della società". Sentiva giusto un pelo questa doppia finale. "Ammetto che sabato è stato un po’ pesante. Prima la parte organizzativa dei piccoli, poi la finale da giocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

