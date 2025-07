monsignor tonini la lunga attesa dopo 12 anni nessuna via intitolata

Papa Paolo VI lo definì "il cardinale combattente" e questa definizione piacque molto al cardinale Ersilio Tonini, scomparso dodici anni fa, il 28 luglio del 2013, pochi giorni dopo il suo novantanovesimo compleanno (era nato il 20 luglio 1914). E oggi il nome di Tonini è tornato alla ribalta della cronaca perchĂ© da piĂą parti si sono levate voci per sottolineare il fatto che ancora non gli sia stato intitolata una strada o un luogo pubblico a Ravenna, che lo ebbe come attivissimo arcivescovo dal 1975 al 1990. Il Presidente del Consiglio comunale Daniele Perini giĂ fece presente questa mancanza in due ordini del giorno e oggi ripropone il problema al neo sindaco Alessandro Barattoni per trovare finalmente una soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

