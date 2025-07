Mondiali U23 L’Italia chiude seconda Schincariol in trionfo

A Poznan, in Polonia, l'Italia del Canottaggio chiude i Mondiali Under 23 con un bottino di cinque medaglie, di cui quattro conquistate nella giornata del 26 luglio. La lombarda singolarista leggera, Melissa Schincariol, tesserata con la Canottieri Cernobbio, si prende l'oro dopo il successo nel 4 di coppia ottenuto un anno fa a livello Under 19. La comasca, classe 2006, ha iniziato al meglio ed è stata protagonista anche di un bel finale di gara, resistendo agli assalti delle avversarie. "Sono molto emozionata e stanchissima – ha detto ai canali federali - non me l'aspettavo alla luce delle difficoltà registrate durante questa stagione.

