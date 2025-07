Mondiali Singapore un virus frena gli Stati Uniti | mezza squadra con gastroenterite

(Adnkronos) – Un virus mette in difficoltĂ gli Stati Uniti ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Usa Swimming, la federnuoto a stelle e strisce, ha confermato le notizie secondo cui alcuni membri della squadra sono reduci da una gastroenterite acuta, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica statunitense NPR. Nikki Warner, direttrice senior della comunicazione di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiali - virus - stati - uniti

Sondaggio CGTN: il ritiro Usa dagli accordi internazionali non è una sorpresa per il mondo Il “ritiro unilaterale dagli accordi” da parte degli Stati Uniti non è una novità : oggi il Paese si è ritirato per la terza volta dall’UNESCO. Secondo un sondaggio lanciato da Vai su Facebook

Mondiali nuoto, un virus 'affonda' gli Usa a Singapore; Morbillo, allarme mondiale: torna negli USA e dilaga in Europa. In Italia casi raddoppiati in un mese; SanitĂ globale: gli Stati Uniti escono dall'Organizzazione Mondiale della SanitĂ .

Mondiali Singapore, un virus frena gli Stati Uniti: mezza squadra con gastroenterite - La gastroenterite acuta, un'infiammazione dello stomaco e dell'intestino, è solitamente causata da virus come il Norovirus o batteri come l'Escherichia coli. Scrive msn.com

Morbillo, allarme mondiale: torna negli USA e dilaga in Europa. In Italia casi raddoppiati in un mese - Il morbillo, una delle malattie infettive più contagiose mai conosciute, torna a far paura a livello globale. Secondo msn.com