Mondiali Singapore 2025 il programma di oggi 28 luglio | orari nuoto e tuffi tv italiani in gara

Lunedì 28 luglio  proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno i preliminari e le finali della piattaforma da 10 metri sincro femminile e del trampolino da 3 metri sincro maschile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TUFFI ALLE 7.30, 10.00 E 12.00 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00 L’ Italia vedrà in gara per quanto riguarda i tuffi nel trampolino da 3 metri sincro maschile Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, mentre nel nuoto saranno in gara otto azzurri nelle batterie di cinque specialità individuali, delle quali quattro vivranno le semifinali nel programma del pomeriggio, assieme a quattro finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (28 luglio): orari nuoto e tuffi, tv, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - singapore - nuoto - tuffi

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #Tuffi #Mondialinuoto2025 Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (28 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara: Lunedì 28 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in… https:// Vai su X

Tanta paura ai Mondiali di Nuoto a Singapore. Durante la gara di tuffi, l'atleta armeno Nikita Fedotov ha chiuso il suo esercizio arrivando in acqua di pancia, da un'altezza di 27 metri. Paura immediata, i sommozzatori lo hanno portato fuori dalla piscina ma il ra Vai su Facebook

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza per numero di podi, Cina al comando; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: tutti i risultati dei tuffi LIVE; Mondiali tuffi 2025, risultati delle gare di oggi: Pellacani bronzo nel trampolino 1 metro.

Tuffi dalle grandi altezze, a Singapore sesto il triestino Andrea Barnaba - Ai Campionati Mondiali l'atleta ha eseguito un triplo con mezzo ritornato carpiato da 104. Riporta rainews.it

Mondiali di nuoto, una bambina in finale: la 12enne Yu Zidi stupisce a Singapore – #New Media Magazine - La baby prodigio, nata il 16 ottobre 2012, nuota in 2'10''22 e si quali ... Come scrive informazione.it