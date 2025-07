Mondiali scherma trionfo Italia | oro nella sciabola a squadre maschile bronzo nel fioretto donne

L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella sciabola maschile a squadre ai Mondiali di scherma i n corso a Tbilisi (Georgia). In finale, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, hanno battuto l'Ungheria 45-37. Medaglia di bronzo invece nel fioretto a squadre femminile. Le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi hanno batutto il Giappone 45-30. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiali scherma, trionfo Italia: oro nella sciabola a squadre maschile, bronzo nel fioretto donne

