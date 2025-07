Mondiali scherma oro a sciabolatori

18.09 Ai Mondiali di Tbilisi, la squadra di sciabola maschile (Curatoli,Torre, Gallo e Neri) è medaglia d'oro. Sconfitti in finale 45-37 i campioni in carica dell'Ungheria. Gli sciabolatori tornano sul tetto del mondo dopo dieci anni. In semifinale battuto il Giappone 45-36. In pedana anche le squadre di fioretto femminile, con le azzurre (Errigo,Favaretto, Cristino e Volpi) che si prendono il bronzo battendo 45-30 il Giappone nella finalina.Strada verso l'oro sbarrata dal ko con la Francia (45-34) in semifinale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

