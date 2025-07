Mondiali scherma Italia da sogno | oro nella sciabola maschile

(Adnkronos) – L'Italia vince la sesta medaglia ai Mondiali di scherma di Tblisi oggi lunedì 28 luglio. Dopo il bronzo nel fioretto femminile, arriva l'oro nella sciabola maschile. Gli azzurri Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno sconfitto in finale 45-37 i campioni uscenti dell'Ungheria. Bronzo alla Romania che ha superato 45-41 il .

